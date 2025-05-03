Дети по всему миру заговорили итальянской тарабарщиной из-за бессмысленных мемов

Если вы услышите, как ваш десятилетний ребенок вдруг выкрикивает "тралаэро тралала!" или "балерина капучина" и крутится, как балерина это не вымысел. Благодаря нелепым мемам итальянская тарабарщина стала популярной среди детей по всему миру.

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Об этом пишет New York Post. Однако взрослым следует понять, что такой тренд не имеет ничего общего с Италией и это явление полностью связано с хаосом, который порождают искусственный интеллект, непонятная чепуха и цифровое неистовство.

У TikTok в начале 2025 года появился тренд под названием "Итальянская мозговая гниль", характеризующийся необычными, созданными искусственным интеллектом персонажами с фальшивыми итальянскими именами. Среди примеров – балерина с головой-капучино (балерина капучино), гибрид крокодила, бомбардировщика и самолета (бомбардиро крокодило) и акула в кроссовках, повторяющая "тралаэро тралала".

Идею "Балерина Капучина" в марте воплотила 24-летняя Сусану Сава-Тудор из Румынии, она пояснила, что этот тренд является "формой абсурдного юмора", который "менее связан с настоящей Италией, а больше с кинематографическим мифом". Оригинальное видео с комиксом "Балерина Капучина" собрало более 45 миллионов просмотров и 3,8 миллиона лайков в TikTok. И современные дети просто не могут этим насладиться.

Автор контента Саммер Фокс недавно призналась, что в свои 27 лет она все еще "с детьми на одной волне" и "в курсе сленга". По ее словам, дети объяснили ей, что эта фраза описывает кого-то, кто выглядит "мыло и стильно", доказывая, что современная молодежь общается мемами, а не развернутыми предложениями.

Прежде чем запрещать детям в своей семье разговоры о "Капучине Балерине", взрослым стоит вспомнить, что это их способ общаться и развлекаться.

"Возможно, когда-нибудь это будет иметь смысл", – подчеркнула учительница средней школы и контент-мейкер Линдси. Но пока это лишь очередное дополнение к растущему миру "ерунды", созданных искусственным интеллектом.

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