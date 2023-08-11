Украл катер Госэкоинспекции: в Одесской области задержали председателя райсовета. Фото

В Одесской области правоохранители задержали председателя одного из райсоветов, который украл катер стоимостью более 2 млн грн. Депутат организовал сделку под предлогом сохранить катер от российских обстрелов.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. В расписке о получении госимущества депутат указал данные другого человека и воспользовался чужим паспортом.

В полиции выяснили, что чиновник узнал, что в одном из одесских яхт-клубов находится скоростной катер, принадлежащий Государственной экологической инспекции, и убедил государственного инспектора вывезти это имущество якобы для защиты от возможных российских обстрелов. Однако катер "спрятали" от обстрелов на территории рыбацкого комплекса.

"Заботливый" чиновник оставил расписку о получении госимущества на КПП, но указал в ней данные совсем другого человека. Для этого он подыскал утраченный чужой паспорт и воспользовался им", – сообщают в МВД.

Так, своими действиями чиновник нанес Государственной экологической инспекции материальный ущерб на сумму более 2 млн 690 тыс. грн.

Правоохранители задержали чиновника и сообщили ему о подозрении. За преступление ему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет вместе с конфискацией имущества. В настоящее время рассматривается вопрос относительно установления меры пресечения, отстранения от должности и возможного ареста имущества.

Напомним, что глава Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаил Головко, заподозренный в получении взятки в большом размере, уже вернулся на работу и назвал обвинения в свою сторону "маразмом". 29 июня за него внесли 805 тыс. грн залога и освободили из-под стражи.

Также ранее в сети появились записи разговоров чиновников с бизнесменом-заявителем, которые являются доказательством вымогательства большой взятки.

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