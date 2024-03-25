Украину может ожидать иск в ЕСПЧ из-за проваленного дела экс-руководителя киевского 'Привата' Волкова, – Голобуцкий

Из-за бездействия украинских следователей и их желания "попиариться" на громком задержании бывшего руководителя киевского офиса "ПриватБанка" Сергея Волкова Украину может ожидать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ведь за решетку отправлен инсулинозависимый диабетик да еще и онкобольной, ограничив задержанного в доступе к глюкометру и лекарствам.

Об этом заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он на своей странице в Facebook прокомментировал ход дела Сергея Волкова, подозреваемого в завладении средствами "ПриватБанка" в размере 5,7 млрд грн.

Политтехнолог считает, что с доказательствами в деле Волкова все очень плохо.

"Там еще и с доказательствами все примерно так же, как у Коломойского: хотя теоретически может иметь дело только до 1 из 8 указанных следствием эпизодов, все 4 обвинительных утверждения свидетелей сами же свидетели отрицают в других показах, никакой копии документа о "незаконной" банковской операцию и обвинение в нанесении банку убытков при том, что по факту своими деньгами распоряжался клиент, а банк получил с того полностью законную комиссию, то есть опять ничего не подготовлено, ничего не обосновано, но бегом задержан фигурант резонансного дела – очевидно, для создания впечатления "упорного труда" расследователей. Тогда никак подготовленное дело рассыпается в руках", – заявил Голобуцкий.

Политтехнолог отметил, что прокурор обосновал содержание под стражей Волкова тем, что продлены сроки досудебного расследования и продолжаются следственные действия.

"Еще раз: показаний нет, доказательств нет, экспертиз нет, то есть, по факту, официальных обвинений тоже нет, все только готовится - но лицо уже задержано по отсутствующему пока нормально подготовленному делу. Авансом, так сказать", –написал Голобуцкий.

Политтехнолог убежден, что при таких обстоятельствах дело Волкова может оказаться в ЕСПЧ и Украину могут обвинить в "организации пыток" поскольку "за решетку отправлен инсулинзависимый диабетик".

"И адвокаты, конечно, уже тщательно позаботились (в отличие от следствия), чтобы обеспечить полный пакет доказательств, показаний, соответствующих заявлений и обращений, в том числе публичных. Вот у них все оформлено безупречно – в отличие от госслужащих, теоретически имевших так само безупречно оформить дело по резонансному обвинению", – пишет Голобуцкий.

Политтехнолог добавляет, что в случае вынесения соответствующего решения ЕСПЧ из бюджета Украины будет выплачиваться немалая компенсация пострадавшему.

"Просто попробуйте прикинуть, сколько из нашего бюджета взыскат по решению международной инстанции из-за ограничения доступа диабетика к глюкометру и инсулину во время задержания (безосновательность которого уже фактически зафиксировал прокурор своим заявлением) в проваленном в итоге деле", – написал Голобуцкий.