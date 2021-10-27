Украинский врач направил на ампутацию десятки людей, хотя без операции можно было обойтись. Детали скандала

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Украинский врач направил на ампутацию десятки людей, хотя без операции можно было обойтись. Детали скандала

Украинский врач подписал по меньшей мере 44 медицинских заключения по поводу ненужных ампутаций конечностей у пострадавших людей в результате войны в Йемене. Такие ненужные операции финансировались правительственной организацией из Саудовской Аравии – по $4 тысячи за каждого пациента.

При этом медик из Украины мог не иметь соответствующей таким оперативным вмешательствам квалификации. Детали скандала раскрыли Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ ) для издания Middle East Eye, также к расследованию присоединились украинские журналисты Федор Сидорук и Олег Хоменко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Расследование ARIJ, подкреплено показаниями врачей, медицинских работников, пациентов и их семей. В нем отмечается, что ампутации проводились в частных больницах Йемена. Среди пациентов были маленькие дети и другие, пострадавшие от боевых действий. А финансировало все KSrelief – правительственное агентство помощи Саудовской Аравии.

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Расследователи подчеркнули, что серьезные вопросы вызывает целесообразность десятков операций по ампутации в трех больницах йеменского прифронтового города Таиз в период с 2016 по 2018 год.

В ходе расследования выяснилось, что медицинский персонал, согласовывавший и проводивший операции, не соблюдал надлежащие процедуры. Например, принятие решения об ампутации тремя независимыми специалистами – врачом общей практики, ортопедом и сосудистым хирургом.

Финансировало операции по ампутации конечностей агентство KSrelief

Предполагают, что такий резкий рост ампутаций в указанный период могла вызвать среди прочего финансовая составляющую. По словам врачей, работавших в трех медучреждениях Йемена, входивших в программу поддержки со стороны Саудовской Аравии, KSrelief платило $4000 за каждого пациента, соответственно – за каждую операцию по ампутации. По данным на его сайте, с 2015-го это агентство поддержало сотни проектов помощи в Йемене общей стоимостью почти $4 миллиарда.

В комментариях журналистам ARIJ медики признались, что ампутации иногда предпочитали более сложным и дорогим процедурам (такие могли бы позволить людям полностью выздороветь и одновременно сохранить поврежденные конечности), ведь это было дешевле, а также из-за нехватки специалистов необходимой специализации.

Ампутации проводили в том числе детям

Расследователи нашли три медицинских заключения о разрешении на операцию одному из пострадавших от войны в Йемене, подписанных врачом-гражданином Украины. Этот мужчина тоже проводил ампутации. В одном из документов он числился как врач общей практики, во втором – специалист-ортопед, третьем – сосудистый специалист. Журналисты обнаружили не менее 44 таких медвыводов.

Также в расследовании ссылаются на письмо-распоряжение Министерства здравоохранения Украины, которое подвергает сомнению достоверность справки о том, что этот врач проходил обучение по ортопедии и травматологии в медицинском учреждении Киева. Он был получен в ответ на запрос чиновников города Таиз. И в нем отмечается, что документ о квалификации врача не может быть проверен, поскольку его формат не соответствует тому, который утвержден украинским Минздравом.

Журналисты, сотрудничающие с ARIJ в Украине, пытались связаться с врачом через членов семьи в его родном городе на востоке страны, однако попытки оказались тщетными.

В то же время отмечается, что, несмотря на обнаруженные злоупотребления, агентство KSrelief продолжало финансировать больницы в Йемене, где проходили ампутации. Отвечая на вопросы расследователей, там сообщили, что деньги направлялись по запросу Министерства здравоохранения Йемена, и что лечение в этих учреждениях контролировалось местными медицинскими комитетами.

"Центр не имеет права вмешиваться в медицинские заключения, не имеет контролирующей роли по этим больницами и никакого отношения к отбору медицинского персонала, связанного с ними", – заявили в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах родители новорожденного ребенка обвинили в его смерти врачей роддома. По их словам, во время родов акушер лег на роженицу и выжимал ребенка. После рождения младенец попал в реанимацию и умер через 27 дней.

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