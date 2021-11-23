На Донбассе с 2014 года воевали 20 наемников из Финляндии: почему их преступления не расследуют

Около 20 граждан Финляндии воевали против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Однако законы этой страны не запрещают участвовать в зарубежных военных конфликтах.

Об этом пишет Yle. Издание отмечает, что некоторые из боевиков не скрывают своего участия в войне.

Одним из ключевых называют Йохана Бекмана – он якобы организовывал приезд других наемников на Донбасс.

Еще один финн Янус Путконен лично знал бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко. В частности, в материале говорится, что он участвовал в недопуске иностранных журналистов на оккупированные территории востока Украины.

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Несмотря на то, что участие в военных конфликтах в третьих странах в Финляндии не запрещено, есть уголовная ответственность за военные преступления.

Министр юстиции страны Анна-Мая Генрикссон не исключает, что финны могли совершить множество преступлений.

В то же время издание пишет, что обратилось к властям за разъяснениями, и у них сложилось впечатление, что соответствующее расследование не ведется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Украина в рамках обмена пленными передала террористам "ЛНР" бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который был приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в террористической организации.

Когда он вернулся на родину, там его приговорили к 8 годам тюрьмы за хранение оружия и наркотиков.