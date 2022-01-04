Украинский священник ответил на обвинения в изнасиловании аспиранта из Франции. Видео

Священник Украинской православной церкви Московского патриархата отрицает обвинения в изнасиловании французского аспиранта Николя Имбера. Он намерен написать встречное заявление.

Об этом сообщает ТСН. Правоохранители уже провели допрос и ожидают результаты экспертиз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы пробовали три настойки – калину, малину. Застолья у нас не было. Был борщ, пельмени рыбные", – сказал архимадрит Ахилла.

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Священник утверждает, что француз сам напросился переночевать, ему выдали чистую пижаму и уложили спать.

По его словам, поведение аспиранта резко изменилось, а когда его стали выпроваживать – он вел себя агрессивно.

В полиции Киевской области уточнили, что гражданин Франции действительно подал заявление о преступлении. Правоохранители уже допросили священника.

Сейчас ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аспирант из Франции Николя Имбер обвинил священника изнасиловании. Он утверждал, что батюшка дал ему выпить водки и уложил спать, а затем якобы воспользовался его состоянием и изнасиловал.