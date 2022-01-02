Аспирант из Франции обвинил украинского священника в изнасиловании: все детали скандала

Аспирант из Франции обвинил в изнасиловании священника УПЦ Московского патриархата из Киева. О случившемся парень рассказал в соцсети.

Об этом в воскресенье, 2 января сообщает ТСН. Как говорится в сюжете программы, Николя Имбер уже написал заявление в правоохранительные органы.

Он приехал в украинскую столицу, чтобы исследовать отношения в православной церкви. Парень общался со священнослужителями, а также читал лекции в Киевском политехническом институте.

Видео дня

Незадолго до произошедшего Николя Имбер заболел коронавирусом. Когда ему стало совсем плохо, обратился за помощью к знакомому батюшке УПЦ МП. Священник позвал парня к себе, накормил, дал выпить водки и уложил спать.

По словам Николя, священник воспользовался его состоянием и, когда француз уже не мог оказывать сопротивление, лег рядом и изнасиловал его.

В УПЦ МП журналистам сказали, что ничего не знают о случившемся и порекомендовали обращаться в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области женщина случайно убила мужчину, который пытался ее изнасиловать. Суд оправдал обвиняемую, признав, что она действовала в целях самообороны.

А в Полтаве 20-летний парень получил семь лет тюрьмы за изнасилование родной сестры. На суде он признался, что в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.