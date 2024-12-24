18-летний Александр Якущенко, вывезенный из Украины в Россию, покончил с собой в приемной семье в Краснодарском крае. Подростка нашли повешенным в нескольких километрах от дома, в котором он проживал.

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Соответствующая информация появилась в российских СМИ. До полномасштабного вторжения юноша жил в детском доме под Херсоном.

"Глава приемной семьи Александр Лукашенко рассказал, что Якущенко повесился в нескольких километрах от нового дома – его тело нашли рабочие, которые ехали утром на смену", – говорится в сообщении.

Приемный отец не знает причин самоубийства подростка, хотя он прожил в новой семье почти год.

"Я откуда знаю, почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетним ребенком. Он просто у нас жил", – заявил глава семьи.

Перед смертью друзья Александра Якущенко получили от него голосовое сообщение, в нем он рассказывал о непростых отношениях с новой семьей. Подросток отмечал, что он там никому не нужен и ему дали это понять.

"Я всем жизнь портю. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, ни у кого бы, на**й, проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы", – говорил парень.

Известно, что до осени 2022 Саша Якущенко и еще семь детей проживали в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Сиротам на Родине было достаточно тяжело остаться.

Принудительная депортация, являющаяся международным преступлением, российская пропаганда представляет как "благотворительность, гуманитарную помощь и спасение пострадавших". Это позволяет России манипулировать своим статусом государства-члена ООН, "миротворца" и "спасителя". Таким образом, она вводит в заблуждение международное сообщество.

По официальным данным минобороны РФ, из Украины было депортировано 300 тысяч детей. В то же время, украинские правозащитники не только подтверждают эти данные, но и отмечают, что количество депортированных может достигать 700 тысяч.