Украинские зенитчики сократили количество российской военной авиации еще на 7 самолетов: отчет Воздушных сил

Наши защитники продолжают очищать украинское небо от российских оккупантов и их самолетов. В течение 23 марта они уничтожили еще 11 воздушных целей.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Армия Путина лишилась еще 7 самолетов и 1 вертолет. Помимо этого зенитные ракетные войска сбили 1 беспилотник и 2 крылатые ракеты.

За 28 дней войны РФ потеряла в Украине уже более 200 самолетов и вертолетов, свыше 1 500 вражеских бронемашин и 500 танков.

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При этом в Украине уже ликвидировали более 15 600 вражеских солдат и офицеров. По данным источников в НАТО, общие потери армии РФ составляют уже около 40 000 военных. За месяц в Украине погибло больше российских генералов, чем за 10 лет войны советской армии в Афганистане.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно советник главы Офиса президента заявил, что активные боевые действия на территории Украины продлятся в течение еще двух или трех недель. По словам Алексея Арестовича, оккупанты будут наступать, "пока не закончатся, а закончатся они очень быстро".

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