Потери РФ в Украине сравнили с потерями советской армии в Афганистане. Инфографика

Кирилл Лютый
Расследования
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За 26 дней в Украине погибло больше российских военных, чем за 10 лет в Афганистане
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Российские оккупанты за 26 дней полномасштабной войны против Украины потеряли около 15 300 человек личного состава. Это немного больше, чем погибло солдат советской армии за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом сообщает "Армия Inform", отобразив потери россиян в отдельной инфографике. В Украине менее чем за месяц было ликвидировано 6 генералов армии РФ, тогда как с 1979 по 1989 год в Афганистане погибло всего 5 советских генералов.

Также оккупанты потеряли в Украине уже более 500 танков и 1 500 боевых бронированных машин, а за 10 лет в Афганистане – 385 и 1 314 единиц техники соответственно.

Отстает статистика лишь в показателях уничтоженных артиллерийских систем, самолетов, вертолетов, бензовозов и другой специальной техники.

Видео дня
Потери агрессора на войне в Афганистане и в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести на войне против Украины огромные потери. Фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых путинских солдат.

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