Украинская компания возит туры на оккупированные территории и согласилась работать с военными РФ. Фото и видео

Украинская компания "Кулуар" занимается организацией туров на оккупированные Россией территории Грузии. Также там согласились организовать поход в Карпаты для группы российских военных.

Соответствующее расследование на своем YouTube-канале опубликовал ветеран войны на Донбассе, а ныне видеоблогер Валерий Маркус. Он также вместе с товарищем записал аудио разговора с сотрудниками компании (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Маркус отметил, что "Кулуар" предлагала туры в Россию и оккупированную ею Абхазию. Сейчас на сайте нет такой информации, а РФ исчезла из списка стран, как и отзывы о поездках в Абхазию, однако блогер сделал соответствующие скриншоты с их веб-ресурса.

Также ветеран обнародовал запись разговора своего знакомого с сотрудниками компании. Мужчина представился российским военнослужащим и заявил, что он вместе с группой сослуживцев хочет отдохнуть в Карпатах. В "Кулуаре" изъявили готовность помочь им в этом.

К слову, во время разговора сотрудница компании не раз повторяла фразу "на Украине".

Кроме того, на сайте есть пояснение по поводу политики: "Тем, кто без политики не может и всегда готов с пеной у рта защищать единственно верную свою позицию, просим проходить мимо и не записываться к нам в группы".

Внимание! Видео содержит нецензурные выражения!

Полная запись разговора с сотрудниками туркомпании:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский онлайн-сервис путешествий Trip Advisor предлагал туристам совершить экскурсию по Донбассу.