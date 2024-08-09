Украинка перечислила 2 млн грн 'поклоннику' из Британии, который обещал ей свидания и подарки

Украинка перечислила 2 миллиона гривен "поклоннику" из Британии, который обещал ей свидания и подарки. В конце концов, женщина уплатила значительную сумму за "доставку" этих подарков, но так их и не получила.

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Из-за мошенничества Полиция Прикарпатья открыла уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

46-летняя жительница Ивано-Франковского района обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой интернет-мошенника, представившегося британским военным по имени Джонсон. Он сообщил, что якобы послал ей ценные подарки, включая боевые награды, медали и чемодан с долларами США.

Впоследствии мошенник направил сообщение о необходимости оплаты за доставку, и женщина опрокинула почти 2 миллиона гривен на пять разных счетов украинских банков.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное производство по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские призывают быть осторожными с "поклонниками" в интернете и не перечислять деньги неизвестным лицам. Вот несколько советов, чтобы избежать мошенничества:

Не доверяйте виртуальному поклоннику, который сообщает о покупке подарков или драгоценных вещей, но просит оплатить пошлину.

Игнорируйте запросы на переписку от незнакомцев и ни в коем случае не перечисляйте деньги.

Тщательно проверяйте информацию и не доверяйте каждому слову знакомого виртуального, чтобы защитить свои финансы от мошенников.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул военных, их жен и волонтеров на сумму около 600 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, находясь под стражей в Лукьяновском СИЗО, обманул военнослужащего. Злоумышленник, по информации следствия, снял с карточки защитника Украины более 20 тысяч гривен.

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