Украинец пытался вывезти в Румынию ценные предметы археологии: его задержали. Фото

Черновицкие таможенники помешали вывозу из Украины более сотни археологических ценностей. Мужчина пытался вывезти в Румынию артефакты на автомобиле.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Событие произошло на таможенном КПП "Порубное-Сирет".

"Прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины, следовавшего из Украины в Румынию по частным делам. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал полосу движения "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию", – рассказали таможенники.

В ходе осуществления таможенного контроля были обнаружены предметы археологии. Это, в частности, элементы лошадиной сбруи, элементы украшений, равнораменные кресты, предметы бытового назначения, элементы византийского стекла. Всего изъяли 124 предмета.

"Вышеуказанные предметы подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" от 21.09.1999 года и запрещены к вывозу за пределы таможенной территории Украины", - уточнили в таможне.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники совместно с таможенниками разоблачили жителя Киева, который пытался ввезти в Украину из Польши более 14 тонн одежды известных бредней под видом подержанных вещей. Примерная стоимость товара составляет 20 миллионов гривен.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему на таможенном посту Тиса в Закарпатской области. Таможенники занимались систематическими "поборами" из перевозчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!