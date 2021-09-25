Украинец получил тюремный срок за призывы к Путину ввести войска

Украинца приговорили к 3 годам заключения за пропагандисткие репосты в российской соцсети "Одноклассники". В постах, которыми делился мужчина, говорилось о главе РФ Владимире Путине как "истинном президенте Украины", содержались призывы ввести российские "танки, самолеты и флот" на территорию Украины и т.п..

Так, в одном из сообщений из страницы "Рупор Новороссии", которое украинец распространил в своей ленте, заявлялось: войска в Украину нужно ввести якобы для "защиты" жителей Донбасса и русскоязычного населения от ущемления прав, "кровавой, лживой, коррумпированной... фашистской бандерской власти Киева". Эти факты приведены в приговоре Приморского райсуда Мариуполя Донецкой области.

Другая публикация содержала изображение карты Украины, где Харьковская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Херсонская области и АР Крым были обозначены цветами флага Российской Федерации.

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Такие репосты обвиняемый делал в октябре-ноябре 2018 года и апреле-июне 2020-го. Своей вины мужчина не признал.

В суде он заявил: мол, в "Одноклассниках" зарегистрировался, чтобы слушать музыку, общаться с друзьями и играть в игры. На пропагандистские группы подписался, чтобы "владеть информацией как с украинской, так и с не украинской стороны".

Обвиняемый убеждал судью, что публикациями на своей странице делился, якобы не вчитываясь в содержание.

Суд квалифицировал действия уроженца Мариуполя как распространение материалов с призывами к изменению госграниц (ч.1 ст.110 УК), а также как призывы к развязыванию военного конфликта (ст. 436 УК).

Судья Дмитрий Дьяченко указал, что, согласно ч. 1 ст. 68 Конституции Украины, жители обязаны соблюдать законы страны, а их незнание не освобождает от юридической ответственности.

Приговор обвиняемому не был изменен на условный, поскольку на фоне войны на Донбассе действия подсудимого несли повышенную степень общественной опасности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее работница секретного отдела соединения Военно-морских сил Украины в Одесской области получила штраф за нарушение законодательства о гостайне (п. 6 ч. 1 ст. 212-2 КУоАП). Военная, которая ездила на территорию оккупированного Крыма, должна заплатить 510 грн штрафа.