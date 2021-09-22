Военнослужащая из Одессы с доступом к "секретке" ездила в Крым и общалась с ФСБ: суд определил наказание

Работницу секретного отдела соединения Военно-морских сил Украины в Одесской области оштрафовали за нарушение законодательства о гостайне (п. 6 ч. 1 ст. 212-2 КУоАП). Теперь военная, которая ездила на территорию оккупированного Крыма, должна заплатить 510 грн штрафа.

Соответствующее административное наказание для старшего матроса выбрал Приморский районный суд Одессы, сообщило издание "Думская" в среду, 22 сентября. Отметим, что женщина работала с секретной документацией ВСУ.

Факты, которые свидетельствовали о нарушении секретчицей закона, установили украинские военные контрразведчики.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, еще в 2017-м женщина поехала в Крым по личным делам. Военнослужащая числилась на должности с доступом к гостайне, хотя на момент инцидента была в декретном отпуске. На службу она вернулась только в 2021 году.

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Когда женщина пересекала административную границу временно оккупированного полуострова, ее задержали представители ФСБ Российской Федерации. Заявляется, что оккупанты опросили и анкетировали сотрудницу ВМС Украины.

Когда она вернулась на подконтрольную Киеву территорию, то не сообщила о случившемся руководству. Этим обвиняемая нарушила Порядок организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили завербованного военнослужащего Вооруженных сил. Экс-солдат был признан судом виновным. Следствие выяснило, что мужчина несколько месяцев работал на "Министерство госбезопасности ДНР" и предоставлял противнику важную развединформацию.