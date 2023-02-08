Украина вернула 128 детей, похищенных оккупантами

Украине удалось вернуть домой 128 детей, которых российские оккупанты принудительно вывезли на территорию страны-агрессора. Их личности не раскрываются в целях безопасности.

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Об этом в Гааге сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко, передает "Укринформ". По ее словам, больше 50 из них сейчас вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран Европейского Союза.

"Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра – это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину – работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", – сказала Усенко.

Она подчеркнула, что не может раскрыть личности этих людей и саму процедуру возврата.

"Я сейчас говорить не могу, потому что это не просто навредит процессу возвращения детей, но может стоить кому-то жизнь. После победы нашей Украины обязательно обо всем поговорим. А сейчас много работы, которая приближает эту победу и мир в современном мире", – отметила Усенко.

Также представительница Офиса генпрокурора заявила, что для возвращения маленьких украинцев домой необходимы объединенные усилия всего мира. Международное сообщество, по ее словам, должно принимать реальные шаги.

"Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типичные правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с поддерживающими нас", – акцентировала Усенко.

Как известно, депортация украинских детей в Россию совершается преимущественно по отлаженной схеме при участии квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что вывезла порядка 2000 детей, которые находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно было остаться на Родине сиротам.

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