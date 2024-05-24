Украина экстрадировала в Польшу координатора миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси. Фото

Из Украины в Польшу экстрадировали гражданина одной из стран Южной Азии, которого в Службе безопасности назвали координатором миграционного кризиса на границе Евросоюза и Беларуси. Мужчина организовал канал нелегальной переправки иностранцев в ЕС.

Как рассказали в СБУ и Офисе генпрокурора, фигурант прибыл в Украину еще в начале 2000-х годов, а после полномасштабного вторжения РФ "начал противоправную деятельность, подрывающую европейскую безопасность".

О безопасности ЕС говорится потому, что мужчина организовал массовую переправку в Европу "выходцев из стран повышенного террористического риска". Это, в частности, граждане Непала, Пакистана и Бангладеш. Их проводили через территорию России и Беларуси в Польшу в обход пунктов пропуска.

Фигурант создал и руководил международной преступной группировкой из десятков жителей разных стран. Через чаты в популярных мессенджерах он передавал своим "подчиненным" приказы и инструкции.

"Злоумышленники пытались рассредоточить по разным европейским странам до сотни нелегалов, которые были распределены на отдельные группы. У каждой из них был свой пункт назначения и руководитель", - отметили в СБУ и уточнили, что совместно с польскими партнерами задержали на территории ЕС часть этих нелегалов.

Организатор канала нелегальной миграции был задержан в Хмельницком. У него были обнаружены и изъяты доказательства незаконной деятельности. В настоящее время злоумышленник экстрадирован в Польшу, где он находился в международном розыске.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине к 15 годам за решеткой приговорен бывший "вагнеровец", который готовил диверсии на объектах энергетической инфраструктуры нашей страны. Белорус по заданию российской военной разведки приехал в Украину для корректировки ударов захватчиков, но был задержан СБУ.