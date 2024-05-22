Готовил диверсию на объекте энергетики: бывший 'вагнеровец' проведет за решеткой следующие 15 лет. Фото

В Украине к 15 годам за решеткой приговорен бывший "вагнеровец", который готовил диверсии на объектах энергетической инфраструктуры нашей страны. Белорус по заданию российской военной разведки приехал в Украину для корректировки ударов захватчиков, но был задержан СБУ.

Как рассказали в Службе, диверсант был задержан в январе 2024 года. Он должен был закрепить GPS-трекеры на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По этой навигации оккупанты готовили удары дронами Shahed по энергообъектам страны.

Выяснилось, что диверсант имеет стаж террористической деятельности. В частности, с 2014 по 2017 год он "воевал" на стороне так называемых "ЛДНР". А в начале полномасштабного вторжения боевик вступил в частную военную компанию "Вагнер".

Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора из ГРУ подготовить диверсии на приграничной территории Украины. Но по прибытии в Ривненскую область его задержала СБУ на территории Сарненского района. У него обнаружили GPS-трекеры и фиктивный паспорт гражданина Украины.

В ОГПУ показали фото задержания "вагнеровца" и уточнили, что суд признал преступника виновным по статьям УК №113 и 258-3 – диверсия и участие в террористической организации соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.

Также Служба разоблачила и задержала еще одну вражескую осведомительницу в Запорожье. Женщина по заданию от ФСБ отслеживала движение военных эшелонов ВСУ, направлявшихся на юг, особенно интересовало ее тяжелое вооружение.