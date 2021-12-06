Украина должна быть готова к войне с Россией всегда. И тогда войны не будет
Война идет.
Война будет продолжаться вечно.
Война длится уже столетия и столетия.
Прочтите учебник истории, и вы увидите, что первое, что делают россияне, как только имеют силы – атакуют Украину.
И на тех землях, где они побеждают, начинают властвовать голод, расстрелы и смерть.
Так было раньше. Так есть сейчас. Так будет всегда.
Украина должна быть готова к войне с Россией всегда. Готова на сто, на тысячи процентов. Ибо война обязательно будет. Не сегодня, но завтра. Не завтра, но год спустя. Но она будет.
Мы должны быть готовы к войне самостоятельно, и тогда у нас будут союзники.
Мы должны быть готовы к войне самостоятельно, и тогда у нас будет поддержка.
Мы должны быть готовы к войне самостоятельно.
И тогда войны не будет.
Сегодня.
А это уже кое-что, не правда ли?
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