Война идет.

Война будет продолжаться вечно.

Война длится уже столетия и столетия.

Прочтите учебник истории, и вы увидите, что первое, что делают россияне, как только имеют силы – атакуют Украину.

И на тех землях, где они побеждают, начинают властвовать голод, расстрелы и смерть.

Так было раньше. Так есть сейчас. Так будет всегда.

Украина должна быть готова к войне с Россией всегда. Готова на сто, на тысячи процентов. Ибо война обязательно будет. Не сегодня, но завтра. Не завтра, но год спустя. Но она будет.

Мы должны быть готовы к войне самостоятельно, и тогда у нас будут союзники.

Мы должны быть готовы к войне самостоятельно, и тогда у нас будет поддержка.

Мы должны быть готовы к войне самостоятельно.

И тогда войны не будет.

Сегодня.

А это уже кое-что, не правда ли?