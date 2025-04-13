Угрожали убийством: в Грузии задержали мужчин, требовавших $180 000 от украинца

В Грузии гражданин Украины стал жертвой двух вымогателей. Злоумышленники требовали у мужчины 180 тыс. долларов США.

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Стоит отметить, что одним из вымогателей также оказался гражданин Украины, а его сообщник – гражданин Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили лиц, совершивших насильственные действия. По информации грузинских правоохранителей, вымогатели задержаны в Батуми (Аджария). Речь идет о это 44-летнем украинце и 38-летнем грузине, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленники требовали, чтобы 34-летний гражданин Украины изменил показания по делу, которое рассматривает украинский суд и перечислил 180 тыс. долларов задержанным в рамках расследования. В противном случае они грозились убить мужчину и его супругу.

Вымогателей задержали на пограничном пункте "Сарпи", когда они пытались выехать из Грузии в Турцию. Задержанным сообщили о подозрении в вымогательстве и принуждении, совершенное группой лиц, с целью получения материальной выгоды в крупном размере (статьи 181 и 150 УК Грузии). Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали на Житомирщине банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого защитника и его жены. По данным следствия, злоумышленники потребовали от военного "поделиться" денежной компенсацией, полученной от государства за ранение.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, требовали у врача 7 тысяч долларов несуществующего долга. Среди них – криминальный авторитет с Черниговщины.

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