Угрожали открыть огонь: на Черниговщине задержали двух злоумышленников, которые 'по-особому' спасали от мобилизации мужчин. Фото

На Черниговщине полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала двух мужчин, которых подозревают в помощи в уклонении от мобилизации. По данным следствия, они "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая открыть огонь в салоне, вывели двух мобилизованных.

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Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба полиции Черниговщины. Как отмечается, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 февраля, в Черниговском районе.

Около 02:00 в полицию поступило сообщение от военных о том, что водитель легковушки Audi "подрезал" на дороге автобус с военными.

Из автомобиля вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверение".

Они потребовали от старшего группы передать им двух военных.

В случае отказа и попыток сопротивляться угрожали открыть огонь на поражение, один из них держал руку на кобуре с оружием.

Выведя двух мобилизованных мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Как выяснило следствие, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами.

Их целью было инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и не допустить их прибытия на место службы.

За такие действия фигуранты получили по 5 тысяч долларов за каждого из двух военнообязанных.

По результатам полицейской спецоперации оперативники уголовного розыска совместно со следователями полиции Черниговщины при силовой поддержке спецназовцев КОРД разыскали подозреваемых в Киевской области.

Совместно с СБУ их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантами оказались житель Киевщины и Киева, 1990 и 2003 годов рождения.

Также задержан один из военнообязанных, другого ищут.

В ходе обыска Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми шарами ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверение водителя-волонтера одной из общественных организаций.

Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица, связанное с использованием служебного удостоверения работника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Также возбуждены уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих, то есть самовольное оставление воинской части (СОЧ) или места службы с целью уклонения от военной службы, а также неявка с той же целью на службу (ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Следствие ведут СБУ и Черниговское райуправление полиции под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и Черниговской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля под Житомиром на обочине дороги нашли работника Львовского национального университета. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Его друзья заявили о похищении и избиении во время мобилизации, однако во Львовском областном ТЦК это опровергли, а в учебном центре ДШВ ВСУ заявили, что мужчина совершил СОЧ, выпрыгнув из машины во время перевозки личного состава.

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