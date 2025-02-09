Выпрыгнул из авто: сотрудника Львовского университета нашли с травмами на трассе после мобилизации

Работник Львовского университета и монитор Gender Stream Степан Бильченко, пропавший 7 февраля во Львове, найден с тяжелыми травмами на обочине дороги под Житомиром. Друзья Степана говорят, что его похитили для мобилизации. Во Львовском областном ТЦК и СП отвергли, что совершали противоправные действия, а в учебном центре ДШВ ВСУ заявили, что мужчина выпрыгнул из машины.

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В субботу, 8 февраля, в организации Gender Stream, где Степан Бильченко был монитором преступлений на почве ненависти к ЛГБТКИ+, заявили о похищении и избиении мужчины. Со ссылкой на слова соседа Степана указывалось, что он был похищен около 9:00 утра 7 февраля в районе Стрыйского рынка.

На следующий день Степана нашли на обочине дороги под Житомиром в тяжелом состоянии. Диагноз: отек мозга, перелом основания черепа, гематома. Его заметил водитель, который и вызвал скорую, заявили в Gender Stream.

В организацию добавили, что "ведется уголовное расследование", и пообещали выяснить, не было ли преступление совершено "на почве ненависти с гомофобным мотивом".

"На данный момент семья Степана, а именно его мама, собирает на лечение сына", – сообщили в Gender Stream.

Кроме того, друг Степана Владислав Кононов написал в Facebook, что мужчину похитили, когда тот шел на работу во Львовский университет Ивана Франко.

Степан Бильченко работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавал студентам практические и лабораторные занятия.

По словам Кононова, Степана был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления данных, но заставили пройти ВЛК "всего за два часа, без надлежащего медицинского осмотра".

"Большинство врачей он даже не посетил. Степан страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила: "Если сейчас не беспокоит – значит, здоров . " .

По словам Владислава Кононова, Степан имел два законных основания для предоставления отсрочки: работа в вузе и прохождение альтернативной службы по религиозным убеждениям – мужчина имел документы, которые запрещали ему брать оружие в руки.

"Степан, оказался очень быстро под Киевом, как сложилась ситуация до конца неизвестно, но после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы мужчина и вызвал скорую", – пишет Кононов.

Как прокомментировали ситуацию в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП 9 февраля заявлении, что в ходе проверки военно-учетных документов выяснилось, что Степан Бильченко не состоял на военном учете ни в одном из ТЦК и СП.

"Соответственно гражданин Бильченко не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и на протяжении длительного времени игнорировал свой долг гражданина Украины. Следовательно, гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП", – говорится в сообщении.

В ТЦК рассказали, что мужчина прошел ВЛК и был признан годным к военной службе, а "никаких медицинских или любых других документов, которые предоставляли ему право на отсрочку не представил".

Там также заявили, что в образовательной сфере право на получение отсрочки от военной службы имеют научные и научно-педагогические работники высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.

"Гражданин Бильченко, работавший лаборантом, не приобретал самостоятельное право на отсрочку. Напоминаем также, что Закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется", – говорится в заявлении.

По данным областного ТЦК, 5 февраля Степана призвал на военную службу Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП города Львова.

"6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевоенной подготовки. Призываем не манипулировать этой темой и оперировать исключительно фактами. Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП осуществлено не было".

Как известно, в/ч А2900 или 199-й учебный центр – единственный в Украине, предназначенный для подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного состава для воинских частей и подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ. Базируется в Житомире.