Угрожали физической расправой: СБУ обезвредила банду рэкетиров, которая терроризировала жителей Прикарпатья. Фото

На Прикарпатье украинские правоохранители разоблачили банду, которая занималась вымогательством и угрожала физической расправой жителям региона. Подозреваемые выдумывали коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за "мирное" разрешение проблемы.

Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Работа по разоблачению преступников проходила вместе с Национальной полицией.

Как говорится в сообщении, группировка "работала" под руководством известного криминального авторитета, которого называют "смотрящим" за Ивано-Франковщиной.

Видео дня

Члены банды требовали от украинцев деньги, "конфисковывали" автомобили и недвижимость, угрожали пострадавшим, а также членам их семей насилием. За один такой "налет" бандиты могли получить от 10 тысяч гривен до 500 тысяч гривен.

Уже во время полномасштабного вторжения России в Украину банда придумала новую преступную схемы вымогательства денег от местных жителей. Подозреваемые выдавали себя за воинов ВСУ и за правоохранителей, который принимают участие в боях на фронте. Они угрожали мужчинам, что заберут их на передовую, а всю их зарплату будут отбирать.

Как установили правоохранители, на самом деле деле члены группировки оформили справки о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Представители СБУ задокументировали факт вымогательства членами банды 150 тысяч гривен у местного предпринимателя. Ему много раз угрожали жестокой физической расправой. При передаче денег от потерпевшего двух членов банды было задержано. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье разоблачили группировку, которая "выбивала" деньги из жителей приграничного региона. Его лидером оказался действующий депутат облсовета и экс-руководитель ячейки ОПЗЖ в области Иван Чубирко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!