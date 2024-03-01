Угрожал и провоцировал на применение силы: плюнувший в патрульного в Харькове блоггер из Днепра получил приговор суда

Киевский районный суд Харькова признал виновным 41-летнего мужчину по факту угрозы насилием в отношении работника правоохранительного органа. За это блоггера приговорили к 2 годам лишения свободы.

Такую информацию обнародовала Харьковская областная прокуратура. "Плюнувший в патрульного в Харькове блоггер из Днепра получил приговор суда", – говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что 4 декабря 2021 года патрульные полицейские остановили автомобиль "Mercedes" из-за нарушения правил дорожного движения, в частности вождения без номерного знака. В транспортном средстве находилась группа лиц, вызвавших на место своего друга – известного автоблогера из Днепра.

Прибыв на место, блоггер начал угрожать полицейским. Он попытался осветить лицо милиционеру прожектором, хотя тот просил убрать его. Кроме того, блоггер плюнул в лицо полицейскому и задал вопрос о возможной реакции правоохранителя в такой ситуации.

Также мужчина выражал нецензурные изречения в адрес полицейских, пытался их разгневать и провоцировал к применению силы.

Во время судебного заседания обвиняемый отказался признать свою вину. Но суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 345 УК Украины. Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, в Харькове блогер Виталий Санжанов, известный как vitosdnepr, плюнул в лицо патрульному. Мужчина светил правоохранителю в лицо прожектором, который пытался убрать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах суд вынес приговор о кремлевском блоггере-миллионнике, который оправдывал российскую агрессию. Злоумышленник за деятельность в пользу врага получил 12 лет тюрьмы.