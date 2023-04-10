Угрожал физической расправой: суд взял под стражу военного из Одесщины, отбиравшего боевые выплаты у подчиненных

Суд Николаева взял под стражу начальника материального обеспечения одной из воинских частей Одесщины, разоблаченного на вымогательстве денег у подчиненных. За то, что заставлял солдат отдавать ему часть средств с ежемесячных надбавок, чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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Мера пресечения ему была избрана по ходатайству Государственного бюро расследований. Об этом 10 апреля проинформировала в Facebook пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В апреле 2023 года работники ГБР сообщили военному о подозрении за вымогательство с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

Было установлено, что в случае отказа командир подразделения матобеспечения воинской части угрожал своим подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой.

Специалисты ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег из подчиненных на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.

Военнослужащему сообщено о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Заводской районный суд г. Николаева принял решение о содержании командира под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL,на Житомирщине перед судом предстанет командир взвода одной из воинских частей, который применил физическую силу к солдату-срочнику. Так младший лейтенант решил "проучить" военного за то, что он находился на службе якобы в состоянии алкогольного опьянения.

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