Ударный БПЛА с маркировкой иностранного производства совершил облет над Харьковщиной – СБУ

Над Харьковской областью зафиксировали пролет ударного беспилотного летательного аппарата. Беспилотник был с маркировкой зарубежного производства, какой именно страны не сказано.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности в Харьковской области. Спецслужбы призвали должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

В СБУ попросили граждан сообщать в полицию о тех случаях, когда лица необоснованно интересуются объектами транспортной инфраструктуры, военными объектами, зданиями органов власти и управления. При этом человек снимает указанные объекты на фото или видео с применением беспилотников.

Видео дня

Добавим, что 22-23 август на в Луганской области беспилотник российских оккупантов типа "Орлан-10" пересекал линию разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая компания "Baykar", которая специализируется на создании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), готова зайти на украинский рынок. Сейчас компания разрабатывает соответствующий инвестиционный проект.

Турецкий ударный беспилотник Akinci, на который установлен двигатель украинского производства, смог взять высоту в 11 594 метров. Это является рекордным показателем для БПЛА компании Bayraktar.

В Киеве показали уникальный военный беспилотник, разработанный украинскими экспертами. ACE ONE представили на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021".