Ударила рукояткой топора: в Одесской области полицейские задержали мать за жестокое обращение с 5-летним сыном

Инцидент произошел вечером 25 июня в частном доме в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области. 36-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, избила своего 5-летнего сына руками и деревянной рукояткой от топора после того, как он не смог успокоиться после падения.

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Мальчика с многочисленными травмами госпитализировали, его состояние контролируют врачи. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Одесской области.

Крики ребенка услышали соседи, которые немедленно вызвали правоохранителей. На место прибыла полиция и скорая помощь, которая доставила мальчика в больницу с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, множественных гематом и ссадин.

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Правоохранители задержали женщину в соответствии с процессуальным порядком и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Кроме того, следователи проверяют возможную служебную халатность должностных лиц службы по делам детей, которые сопровождали эту семью, поскольку семья ранее находилась в статусе семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах.

В семье также воспитываются еще трое детей, которые в настоящее время находятся с отцом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что полтавский районный суд вынес приговор жителю Полтавы, которого обвиняли в похищении, изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. За совокупность особо тяжких преступлений мужчине назначили самое суровое наказание, предусмотренное законодательством Украины, — пожизненное лишение свободы.

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