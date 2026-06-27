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Ударила рукояткой топора: в Одесской области полицейские задержали мать за жестокое обращение с 5-летним сыном

Катя Помазан
Криминальные новости
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Женщина подвергала своего сына пыткам.
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Инцидент произошел вечером 25 июня в частном доме в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области. 36-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, избила своего 5-летнего сына руками и деревянной рукояткой от топора после того, как он не смог успокоиться после падения.

Мальчика с многочисленными травмами госпитализировали, его состояние контролируют врачи. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Одесской области.

Крики ребенка услышали соседи, которые немедленно вызвали правоохранителей. На место прибыла полиция и скорая помощь, которая доставила мальчика в больницу с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, множественных гематом и ссадин.

5-летнего мальчика изводила мать.

Правоохранители задержали женщину в соответствии с процессуальным порядком и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Обвиняемая в совершении преступления.

Кроме того, следователи проверяют возможную служебную халатность должностных лиц службы по делам детей, которые сопровождали эту семью, поскольку семья ранее находилась в статусе семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах.

Деревянная рукоятка топора.

В семье также воспитываются еще трое детей, которые в настоящее время находятся с отцом.

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