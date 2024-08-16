Ударил женщину в живот: на Днепропетровщине мужчина убил нерожденного ребенка, медики обратились в полицию

В Каменском на Днепропетровщине мужчина ударил женщину в живот и убил нерожденного ребенка. Медики обратились в полицию из-за домашнего насилия.

Видео дня

Об этом сообщила медыка Лариса Буданцева. "К сожалению, домашнее насилие присутствует в нашей жизни и в семейных отношениях, что очень огорчает", – говорится в сообщении.

15 августа в 22:07 в Центральную областную диспетчерскую службу 103 из Каменского поступил вызов о травме живота у беременной женщины. На место происшествия срочно выехала бригада Каменской станции Южной подстанции областного центра экстренной медицинской помощи. В состав бригады вошли фельдшер Сергей Анциферов, медсестра Светлана Чегрин и водитель Игорь Драч.

Как выяснилось, 28-летняя женщина, которая была на пятом месяце беременности, ее муж ударил банкой в нижнюю часть живота. Через некоторое время женщина перестала ощущать движения плода. После осмотра фельдшер не обнаружил сердцебиение плода.

Бригада оказала экстренную медицинскую помощь и госпитализировала женщину в 9-й роддом Каменского. Диагноз – "замерший плод на 22 неделе беременности".

Факт домашнего насилия был передан в полицию, чтобы привлечь виновника к ответственности. Медики быстро и профессионально проделали свою работу.

Как писал OBOZ.UA, в Харькове сотрудники Нацполиции задержали 53-летнего местного жителя, застрелившего из ружья свою жену и 28-летнюю дочь. Злоумышленник скрывался на крыше одной из многоэтажек в Слободском районе города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!