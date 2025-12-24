Полицейская, которая насмерть сбила 6-летнюю девочку в Прилуках, вышла под залог: подробности дела

Полицейская, которая насмерть сбила 6-летнюю девочку в Прилуках, вышла из-под стражи после внесения залога. Сумма залога составила 242 240 гривен и была оплачена после решения суда о содержании под стражей с альтернативой залога.

Видео дня

Трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе и вызвала широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Суспільне.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря в Прилуках на улице Вячеслава Черновола с участием служебного автомобиля полиции.

В результате наезда погибла 6-летняя девочка, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ее 36-летнюю мать с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полицейских, которые находились в автомобиле, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По словам подозреваемой, в момент ДТП она находилась за рулем и направлялась на вызов, связанный с другой аварией.

Она утверждала, что во время движения были включены проблесковые маячки, а звуковой сигнал подавался несколько раз. В суде полицейская объяснила, что не использовала сигнал непрерывно, поскольку, по ее словам, люди часто на него не реагируют.

Прокурор Черниговской областной прокуратуры настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сторона обвинения аргументировала это рисками возможного влияния на свидетелей, коллег и уклонения от следствия. Защита, в свою очередь, просила применить к подозреваемой домашний арест.

Деснянский районный суд Чернигова принял решение о содержании полицейской под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен. После уплаты этой суммы подозреваемая вышла из-под стражи. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как писал OBOZ.UA, на Полтавщине, в городе Карловка, правоохранитель стал виновником ДТП, сбив двух 17-летних сестер, которые в момент столкновения шли по обочине дороги. От полученных травм девушки погибли на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!