Участвовал в информоперациях врага: СБУ сообщила о подозрении в государственной измене 'политэксперту' из телеканалов Медведчука. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов Медведчука, жителю Прикарпатья Михаилу Шпиру, который публично поддержал российского диктатора Владимира Путина в полномасштабной войне против Украины. Прокремлевский пропагандист сейчас скрывается на временно оккупированной территории Херсонщины.

Об этом сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

До 2020 года Михаил Шпир был частым гостем на телеканалах Медведчука, затем пропагандист бежал в Москву, где стал "политическим экспертом".

По материалам СБУ, в июне 2023 года Шпир уже получил заочный приговор за свои действия – он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако по состоянию на сегодняшний день за новые задокументированные преступления ему грозит более суровое наказание.

В частности, киберспециалисты СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

В начале полномасштабного вторжения России Шпир стал одним из основных кремлевских пропагандистов, публично поддержавший российского диктатора Путина в войне против Украины.

Когда оккупационная российская армия захватила Херсон, предатель прибыл на оккупированную территорию и записал обращение к российскому генштабу скорректировать ракетные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы полностью вывести их из строя.

При этом Шпир заявил, что знает "болевые точки" энергосистемы, по которым надо "бить в первую очередь", и акцентировал на ТЭС в Ивано-Франковской области.

После этого обращение предателя назначили так называемым "замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации РФ. На своей должности он призывал "рвать на куски" и уничтожать Украину.

Когда же оккупанты бежали с правобережья, именно Шпир санкционировал подрыв врагом башни украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания.

За эти "заслуги" командование российских войск летом 2023 года наградило предателя медалью участника так называемой "специальной военной операции".

Следователи Службы безопасности сообщили Шпиру о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

⁠ст. 436 (пропаганда войны);

⁠ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2023 Михаил Шпир, который восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию Украины, агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

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