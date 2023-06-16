Пропагандисту с телеканалов Медведчука дали 10 лет тюрьмы: он призвал к 'демонтажу' Украины

Собранная сотрудниками Службы безопасности Украины база доказательств помогла осудить известного украинского пропагандиста Михаила Шпира, регулярно появлявшегося на запрещенных СНБО телеканалах "112 Украина", NewsOne, "Украина.ру", "Россия 24" и News Front, к десяти годам лишения свободы. Правда, пока заочно.

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Как указали в пресс-службе силового ведомства, одиозный эксперт неоднократно восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию части нашей страны. Также Шпир призывал к физической расправе над украинскими военными.

"Чтобы избежать правосудия, Шпир еще в 2020 году бежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения России стал одним из первых пропагандистов Кремля, поддержавших действия российских оккупантов", – указали в сообщении.

Прокремлевского пропагандиста судили сразу по трем уголовным статьям Уголовного кодекса: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) и ст. 436 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов). Срок пребывания в тюрьме будет исчисляться со дня фактического задержания Шпира украинскими правоохранительными структурами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 лет тюрьмы назначил суд коллаборанту во Львовской области, который жил там под видом переселенца. Злоумышленник добровольно сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал врагу стратегические данные о перемещении украинских военных.

СБУ также сообщила о подозрении клирику Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата, прославлявшему оккупантов в сети. Во время контрнаступления украинских войск на Харьковщине он сбежал на территорию России.

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