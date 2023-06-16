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Пропагандисту с телеканалов Медведчука дали 10 лет тюрьмы: он призвал к "демонтажу" Украины

Екатерина Белоброва
Война против России
1 минута
4,8 т.
Пропагандисту с телеканалов Медведчука дали 10 лет тюрьмы: он призвал к 'демонтажу' Украины

Собранная сотрудниками Службы безопасности Украины база доказательств помогла осудить известного украинского пропагандиста Михаила Шпира, регулярно появлявшегося на запрещенных СНБО телеканалах "112 Украина", NewsOne, "Украина.ру", "Россия 24" и News Front, к десяти годам лишения свободы. Правда, пока заочно.

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Как указали в пресс-службе силового ведомства, одиозный эксперт неоднократно восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию части нашей страны. Также Шпир призывал к физической расправе над украинскими военными.

"Чтобы избежать правосудия, Шпир еще в 2020 году бежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения России стал одним из первых пропагандистов Кремля, поддержавших действия российских оккупантов", – указали в сообщении.

Прокремлевского пропагандиста судили сразу по трем уголовным статьям Уголовного кодекса: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) и ст. 436 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов). Срок пребывания в тюрьме будет исчисляться со дня фактического задержания Шпира украинскими правоохранительными структурами.

Пропагандисту с телеканалов Медведчука дали 10 лет тюрьмы: он призвал к "демонтажу" Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 лет тюрьмы назначил суд коллаборанту во Львовской области, который жил там под видом переселенца. Злоумышленник добровольно сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал врагу стратегические данные о перемещении украинских военных.

СБУ также сообщила о подозрении клирику Изюмской епархии УПЦ Московского патриархата, прославлявшему оккупантов в сети. Во время контрнаступления украинских войск на Харьковщине он сбежал на территорию России.

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