Под Днепром на дне бассейна нашли экс-супругов: полиция начала расследование загадочной смерти

В понедельник, 19 июля, в Кривом Рогу Днепропетровской области пожилой мужчина обнаружил на дне бассейна своего сына и его бывшую жену. Экс-супруги были мертвы.

Об этом сообщило издание Информатор, ссылаясь на данные ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Следователи указали, что на теле мужчины была обнаружена колото-ножевая рана в области грудной клетки, но насколько она стала причиной смерти, предварительно неизвестно.

У женщины подобных травм не было. Полиция начала уголовное дело и следственные действия загадочной смерти обоих людей. Также перед правоохранительными органами стоит вопрос, почему бывшие супруги оказались на дне бассейна, и в какой момент они туда попали: до или уже после смерти.

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