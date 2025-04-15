Убил собаку выстрелом в голову: на Ривненщине полиция разыскивает мужчину за жестокое обращение с животными. Видео

В сети распространились кадры из Ривненской области, на которых мужчина ради развлечения убил собаку, выстрелив ей в голову. Злоумышленника разыскивают правоохранители.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области. По этическим соображениям мы не будем публиковать кадры убийства животного, но по желанию их можно просмотреть по ссылке.

На них видно, как мужчина выстрелом в голову убил собаку, держа ее при этом на поводке.

"В охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны" урод устраивает собачьи бои и стреляет собакам в голову", – утверждают в сети.

Полиция обнаружила информацию об инциденте на одном из Telegram-каналов. Правоохранители зарегистрировали происшествие и приступили к поиску злоумышленника.

По факту жестокого обращения с животными следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. К поискам злоумышленника и установлению всех обстоятельств происшествия были привлечены работники уголовного розыска, следователи и сотрудники уголовного анализа.

"Полицейские обращаются к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о содеянном, просим сообщить на спецлинию 102. Анонимность гарантируем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе в результате халатности оккупантов возникла серьезная проблема с беспризорными животными. Собаки из-за голода сбиваются в стаи и нападают на людей. Российские захватчики "урегулируют" вопрос привычным способом – расстреливают животных на глазах у людей.

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