'Когда другие спасают, оккупанты – убивают': захватчики в Мариуполе расстреливают бездомных собак – ЦНС

В оккупированном Мариуполе вследствие халатности оккупантов возникла серьезная проблема с бездомными животными. Собаки из-за голода сбиваются в стаи и нападают на людей. Российские захватчики "решают" вопрос привычным способом – расстреливают животных на глазах у людей.

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Как сообщили в Центре национального сопротивления 24 марта, вместо убежищ или стерилизации россияне в Мариуполе просто убивают бездомных собак из автоматов.

"Во временно оккупированном Мариуполе – новый "гуманитарный уровень". Вместо убежищ или стерилизации, российские захватчики решили "урегулировать" вопросы бездомных животных так, как привыкли, – пулей. Просто на глазах у людей", – говорится в сообщении ЦНС.

В центре добавили, что бездомные животные стали очередными жертвами "эффективности" Кремля – о волонтерских программах или гуманных методах речь даже не идет.

"Зачем спасать животных, если и сами жители живут как в концлагере? В городе, где жилье – это руины, медицина – на уровне XIX века, а гуманность – "лишний" фактор, расстрелы животных воспринимаются как "норма", – отметили в ЦНС.

Центр национального сопротивления также призвал сообщать об оккупантах и коллаборантах, местонахождении вражеской техники в анонимный чат-бот @official_sprotyv_bot.

Деятельность врага в оккупированном городе прокомментировали в городском совете Мариуполя.

"Когда другие спасают, российские оккупанты – убивают. (...) Теперь расстрел животных в оккупации – новая норма", – говорится в сообщении Telegram-канала мэрии.

В то же время в ведомстве напомнили, что в Мариуполь столкнулся с проблемой бездомных животных, которая из-за халатности российской власти достигла своего апогея.

Коллаборанты много раз обещали открыть приюты для животных, но вопрос цивилизованной регуляции их популяции до сих пор не решен.

Из-за голода собаки сбиваются в стаи, ведут себя агрессивно и нападают на людей, рассказали в горсовете.