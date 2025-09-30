Убил, расчленил и пытался сжечь: мужа харьковской балетмейстера Марии Холодной приговорили к 15 годам тюрьмы

Мужа балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии Марии Холодной приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство. Преступление, во время которого обвиняемый лишил жизни, расчленил и пытался сжечь тело женщины, было совершено 17 февраля 2024 года в Харькове.

Видео дня

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Мужчина признал вину в убийстве своей жены.

Подробности дела

По информации следствия, в полицию обратилась мать Марии Холодной с заявлением об исчезновении дочери. По ее словам, женщина не отвечала на звонки, а ее сообщения в мессенджерах выглядели подозрительно. Правоохранители выяснили, что балетмейстер планировала развестись с мужем и супруги временно жили отдельно.

За несколько дней до обращения матери муж пришел к жене с чемоданом, якобы, чтобы забрать вещи. Из-за ревности он следил за ее перепиской в мессенджерах, подозревая в измене. Во время конфликта мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения, после чего расчленил тело. Отмечается, что голову и кисти рук он положил в пакет, а туловище – в чемодан.

После совершения преступления мужчина тщательно убрал и вымыл квартиру, а затем отправился в лесополосу, где закопал пакет с частями тела. Затем он поехал в дачный кооператив и в заброшенном погребе оставил остальное тело, облил его горючим, обложил автомобильными шинами и поджег. Чтобы пламя не распространилось на дом, он закрыл крышку погреба, из-за чего огонь погас и тело не сгорело полностью.

В дальнейшем обвиняемый пытался создать иллюзию, что жена еще жива: он возил ее телефон по городу и отвечал на входящие сообщения. В конце концов, правоохранители его задержали и приговора он ждал под стражей.

"По публичному обвинению прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено максимальное наказание по указанной статье – 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Почему убийце не дали пожизненное заключение

Как отмечает "Суспільне", пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина объяснила, почему обвиняемому, который убил и расчленил человека, дали не пожизненное заключение, а 15 лет лишения свободы.

"Потерпевшая умерла в результате ранений, а уже потом, когда она была мертвой, он расчленил ее тело. Если бы он расчленил ее тело, когда она была еще живой, тогда квалификация была бы другая: это было бы умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. И тогда прокуратура могла бы настаивать на пожизненном лишении свободы", – сказала Чирина.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября в Шевченковском райсуде Киева был вынесен приговор по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере. Обвиняемого сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова приговорили к пожизненному лишению свободы. Рассмотрение дела длилось более года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!