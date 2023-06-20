Убийцу львовской студентки Дарьи Косенок приговорили к пожизненному заключению

В понедельник, 19 июня, Лычаковский районный суд Львова вынес приговор Нестору Литвинчуку за убийство 19-летней львовской студентки Дарьи Косенок, которое он совершил в марте 2021 года. За свое преступление 22-летний парень получил пожизненное заключение.

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Об этом сообщает издание ZAXID.NET. Напомним, девушка была родом из Каменского Днепропетровской области, она училась на втором курсе Львовского национального университета имени Ивана Франко. Литвинчук пригласил Дарью, с которой раньше встречался, в арендованную на сутки квартиру, где жестоко убил девушку.

В доме на улице Лычаковской злоумышленник нанес ей 27 ударов ножом. В ходе суда известно, что к этому преступлению он подготовился заранее.

Адвокат Игорь Акер, представлявший в суде отца убитой девушки, рассказал, что обвиняемый признал свою вину. Он пытался убедить суд, что искренне раскаялся в содеянном.

Кроме того, Литвинчук и его защитники просили переквалифицировать статью обвинения (с ч. 2 ст. 115 на ч. 1 ст. 115 УКУ), чтобы смягчить наказание. Они утверждали, что нанесенные девушке 27 ножевых ранений якобы не свидетельствуют об особой жестокости убийцы.

"В судебном заседании он признал, что он готовился к этому заранее, привез с собой нож. Из поисковой базы его телефона было видно, что он искал, как совершить убийство, какое за это предусмотрено наказание, как избежать ответственности. Все было предварительно спланировано. и он это подтвердил в судебном заседании", – рассказал Игорь Акер.

Он добавил, что обвиняемый во время суда вел себя цинично – парень читал с бумажки слова о своем "раскаянии". По словам адвоката пострадавшей стороны, Литвинчук не выглядел так, будто он сожалеет о своем поступке.

Согласно решению суда убийца Дарьи Косенок должен выплатить отцу девушки 861 тысячу гривен морального ущерба. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу, поэтому он может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

Напомним, что рассмотрение этого дела было довольно скандальным. Сначала в рамках расследования подозреваемого обследовали во Львовской психиатрической больнице. Там ему поставили диагноз "полиморфное психотическое расстройство" (разновидность психоза).

Позже Нестора Литвинчука признали невменяемым по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Родные 19-летней жертвы были уверены, что это не так, и настаивали на проведении новой экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Студентку нашли мертвой в съемной квартире во Львове 31 марта 2021 года. На теле были многочисленные колото-резаные раны. По подозрению в убийстве был задержан ее 19-летний парень.

– Тогда в полиции сообщили, что между злоумышленником и жертвой возник личный конфликт на почве ревности. Как выяснилось, Литвинчук и Косенок были парой с осени 2019 года. Незадолго до убийства они прекратили отношения, и парень, предварительно, угрожал экс-возлюбленной.

– Когда подозреваемого задержали, он признался в содеянном. 1 апреля 2021 года Лычаковский районный суд Львова принял решение о его аресте.

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