Убийцу 19-летней студентки из Львова признали невменяемым: родители девушки требуют проведение новой экспертизы

20-летний житель Житомирщины, подозреваемый в убийстве львовской студентки Дарьи Косенок, признан невменяемым по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Родные 19-летней жертвы уверены, что это не так и что вероятный убийца якобы симулирует.

Как пишет ZAXID.NET, фигурант дела Нестор Литвинчук и 19-летняя Косенок были парой с осени 2019 года. Незадолго до убийства они разошлись и парень, предварительно, угрожал экс-возлюбленной. Примечательно, что когда подозреваемого задержали, он сознался в содеянном.

В рамках судебного расследования фигуранта обследовали во Львовской психиатрической больнице. Там ему поставили диагноз "полиморфное психотическое расстройство" (разновидность психоза).

В заключении экспертов-психиатров сказано, что подозреваемый "страдает временным болезненным расстройством" и, по утверждению врачей, не может осознавать значение своих действий и руководить ими.

В то же время родители убитой диагнозу Литвинчука не верят. По их мнению, экс-возлюбленный девушки всего лишь пытается избежать наказания. Он, как высказался отец студентки Андрей Косенок, якобы "косит под больного... но это все бред".

Расставит все на свои места новая независимая экспертиза, уверены родители жертвы. "Каким бы ни был ее вывод... я его приму", – заявила мать убитой Анна Косенок.

Как утверждает женщина, эксперты не могут четко ответить на ряд вопросов, в частности – был ли Литвинчук психически нездоров на момент преступления. Женщина указала на то, что парню выдали водительское удостоверение, он работал программистом и казался "адекватным человеком".

"Я уверена, что он может симулировать психическую болезнь", – считает Анна Косенок.

Ситуацию прокомментировала и мать фигуранта Анна Литвинчук. Она настаивает на том, что ее сын действительно психически болен. Главное, как сказала женщина, чтобы парня вылечили.

"Я бы очень хотела, чтобы он продолжал полноценную жизнь и помогал Дашиным родственникам. Думаю, что на момент совершения преступления он не понимал, что делает", – уверяет мать Литвинчука.

По ее словам, парень "был очень хорошим человеком" и это не он совершил убийство, "а его болезнь".

Напомним, что Дарья Косенок была родом из Днепропетровской области. Она училась на втором курсе ЛНУ имени Ивана Франко на специальности "Персидский язык", была отличницей и мечтала стать переводчиком.

Студентку нашли мертвой во Львове, в арендованной квартире на улице Лычаковской, 31 марта. Связь с девушкой пропала еще 29 числа.

На теле были множественные колото-резаные раны, предварительно, – от кухонного ножа.

По подозрению в убийстве был задержан ее 19-летний парень. Он скрывался в одном из хостелов курортного поселка Сходница.

Тогда в полиции сообщили, что между злоумышленником и жертвой возник личный конфликт на почве ревности.

Как писал OBOZREVATEL, 19 сентября в Киеве во дворе девятиэтажки на улице Гната Юры случилось убийство женщины. Конфликт, переросший в поножовщину, начался с распития алкогольных напитков.