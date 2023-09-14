Убийца Даши Лукьяненко сбежал из тюрьмы: что известно

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов сбежал из тюрьмы в Херсоне. Вероятно, он находится не на территории Украины.

Об исчезновении преступника сообщил бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, после освобождения правобережья Херсонской области и исправительного учреждения Тарасова уже там не было.

В Департаменте по исполнению уголовных наказаний украинским СМИ сообщили, что Николай Тарасов действительно разыскивается правоохранителями.

Там отметили, что Тарасов отбывал наказание в государственном учреждении "Дарьевская исправительная колония (№ 10)", расположенном на территории территориального общества, которое находилось во временной оккупации в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 309 "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией" (с изменениями).

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"Дальнейшая деоккупация территорий Херсонской области привела к возобновлению контроля над деятельностью вышеупомянутого учреждения. Однако после отступления оккупационных войск Российской Федерации было выявлено отсутствие в учреждении осужденных и лиц, взятых под стражу, в том числе их учетных документов", – добавили в Департаменте.

По состоянию на 14 сентября 2023 года в Управлении обеспечения деятельности в южном регионе Департамента отсутствует информация о нынешнем местонахождении осужденного Николая Тарасова, в частности, отсутствует какая-либо официальная информация о переводе его в другое учреждение исполнения наказаний.

На территории своего села (Ивановка Одесской области) в последнее время злоумышленник не появлялся. Поселковый голова Виктор Лобач сообщил, что, скорее всего, тот сбежал в Крым и куда-то дальше.

"Мы думаем, что ему нет смысла находиться на территории Украины", – резюмировал Лобач.

Следует отметить, что при отступлении из Херсона российские военные вывезли в Россию около 2500 заключенных из местных колоний и СИЗО. Остальные заключенные оккупанты были выпущены, в том числе осужденных за убийства и изнасилования.

Как сообщал OBOZREVATEL :

11-летняя Даша Лукьяненко исчезла 13 июня 2019 в селе Ивановка Одесской области. Девочка отправилась на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Волонтеры и полиция несколько дней искали ребенка, но нашли мертвым 19 июня. Дашу убили и сбросили в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед семьи Лукьяненко Николай Тарасов.

Его родители утверждали, что якобы не знали о том, что сделал их сын, и даже прошли детектор лжи. Односельчане устроили им травлю из-за преступления парня.

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