Убийца 19-летней студентки из Львова симулировал психическое расстройство: появились результаты новой экспертизы

Независимая экспертиза показала, что 20-летний Нестор Литвинчук, подозреваемый в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок, симулирует признаки психической болезни, чтобы избежать наказания. Ранее выводом экспертов-психиатров из Львовской больницы он был признан невменяемым.

Исследование проводил Киевский центр судебно-психиатрической экспертизы. Соответствующее решение принял Лычаковский райсуд по настоянию семьи девушки, передает издание Zaxid.net.

Эксперты из Киева выяснили, что Литвинчук на момент совершения преступления не имел признаков психической болезни. В настоящее время он также не нуждается в принудительном лечении, говорится в материале.

"В настоящее время у Литвинчука Н.О. проявляются признаки симуляции. По своему психическому состоянию Литвинчук может осознавать свои действия и контролировать их", – говорится в заключении.

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Напомним, что в рамках расследования подозреваемый был обследован во Львовской психиатрической больнице. Там ему поставили диагноз "полиморфное психотическое расстройство" (разновидность психоза). В заключении сказано, что подозреваемый "страдает временным болезненным расстройством" и, по утверждению врачей, не может осознавать значения своих действий и руководить ими.

Студентку нашли мертвой в съемной квартире во Львове 31 марта 2021 года. На теле были многочисленные колото-резанные раны, предварительно – от кухонного ножа. По подозрению в убийстве был задержан ее 19-летний парень.

Тогда в полиции сообщили, что между злоумышленником и жертвой возник личный конфликт на почве ревности. Как выяснилось, Литвинчук и Косенок были парой с осени 2019 года. Незадолго до убийства они прекратили отношения и парень предварительно угрожал экс-возлюбленной. Когда подозреваемый был задержан, он признался в содеянном.

Как сообщал OBOZREVATEL, убитая во Львове 19-летняя студентка Дарья Косенок училась на специальности "Персидский язык", была отличницей и мечтала стать переводчиком.