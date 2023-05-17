Убийство семьи с ребенком в Черниговской области: одну из подозреваемых хотят откупить от ответственности. Видео

Одну из подозреваемых в групповом зверском убийстве Николая и Виктории Черевань с их 4-летним сыном Богданчиком могут откупить от тюремного срока ее богатые родственники. Сейчас семья подсудимой ищет адвоката, способного перевести ее в статус свидетельницы или значительно уменьшить срок реальной уголовной ответственности.

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Об этом рассказала близкая подруга и кума убитой семейной пары Мария Закалюжная на своем Facebook. Девушка с первого дня трагедии пытается привлечь внимание общественности к расследованию жуткого преступления, сравнимого разве что со зверствами оккупантов из РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я нахожусь возле Крюковского районного суда Черниговской области. Меня оповестили, что у подозреваемой зажиточные родители, которые хотят по этому делу подать апелляцию, чтобы "скостили" срок. Я призываю украинцев, возможно, меня слышит наша власть, кто-нибудь из полиции... Давайте не допустим, чтобы все виновные избежали наказания", – говорит она.

Мария уверена, что все участники преступления заслуживают на пожизненное заключение, что и предусмотрено статьей УК, по которой открыто производство в этом деле. Девушка готова отстаивать справедливость и убеждена, что неравнодушные граждане Украины ей в этом помогут.

Напомним, на Черниговщине 14 мая убили семью с маленьким ребенком, которая ехала из Киева покупать автомобиль. Псевдопродавцы машины подстерегли семью и расстреляли. Тела закопали неподалеку, а автомобиль сожгли.

В результате первого судебного заседания, которое состоялось 17 мая, организатор убийства из корыстных мотивов и двое его сообщников отправлены в СИЗО на 60 суток без права на внесение залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Якобы он нанес смертельное ножевое ранение товарищу из-за громкой музыки.