Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи с ребенком в Черниговской области без права внесения залога. Фото

Корюковский районный суд Чернигова отправил под стражу организатора и двух подельников хладнокровного убийства молодой семейной пары Черевань вместе с их 4-летним сыном Богданом. Ближайшие два месяца все участники преступления ради материальной наживы проведут в СИЗО без права внесения залога.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Черниговской области. На скамье подсудимых – два мужчины 22 и 27 лет, а также 20-летняя девушка.

В ходе досудебного следствия было установлено, что супруги договорились купить автомобиль на Черниговщине. С мужчиной, который должен им продать машину, глава семьи несколько раз общался по телефону. Путешествие по осмотру технического состояния и приобретение легковушки запланировали на воскресенье, 14 мая. С собой семейная пара взяла деньги для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем. Молодые люди не подозревали, что автомобиля, который они планировали купить, на самом деле нет, а таким образом их просто заманили в ловушку.

В день убийства на подъезде к выбранному месту злоумышленники увидели в салоне "Мазды" водителя, женщину и маленького мальчика, но это не остановило их и не стало причиной отказа от задуманной кровавой расправы. Сообщники заманили покупателей в безлюдное место и хладнокровно расстреляли автомобиль. Убедившись, что всех убили, они зарыли тела жертв в лесополосе, а их машину оттащили в другую сторону и сожгли.

Как сообщал OBOZREVATEL, кума убитого семейства Мария Закалюжна встревожена тем фактом, что родители одной из вероятных соучастниц преступления, вероятно, хотят откупить ее от тюремного заключения. Она призывает общественность не допустить избежания ответственности над всеми, кто ради денег хладнокровно убил и закопал тела молодой пары и их малыша.

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