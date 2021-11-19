Убийство министра Лещенко 'киллер' обсуждал с заказчиком буквально вчера, – Монастырский

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко "киллер" обсуждал с зазказчиком 17 ноября. Соответствующие кадры со встречи были продемонстрированы на брифинге правоохранителей 18 ноября.

Об этом министр внутренних дел заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Он добавил, что сам объект покушения узнал о готовящемся всего лишь за час до брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Монастырского, заказчик, который является гражданином США, планировал покинуть Украину сразу после разговора, а само преступления должны были совершить во время его пребывания в США.

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Задержали американца после передачи залога за выполнение заказа в размере 20 тысяч долларов.

Монастырский добавил, что Лещенко рассказали обо всем за час до брифинга.

"Он был в шоке. Это было видно даже по внешним признакам во время выступления министра на брифинге", – сказал глава МВД.

Также он добавил, что американец нанял коллектора и тот угрожал Лещенко, его семье и детям. Затем гражданин США передал этому человеку 150 тысяч долларов, чтобы тот "выбил долг" с министра.

."Эти средства были присвоены лицом, которое взялось за дело. Коллектор исчез. И после этого он (американец) уже приехал и требовал расправы. Первой жертвой стал сам коллектор. Это было как раз имитированное преступление. Контроль за совершением преступления был осуществлен. Есть видеодоказательства, что именно он требовал его убить. После этого было имитировано убийство данного лица – коллектора", – рассказал Монастырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители 18 ноября заявили, что задержали группу лиц, которые планировали покушение на министра. Речь идет о гражданине США и гражданке Украины.