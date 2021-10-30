Убийство Амины Окуевой 4 года спустя: к чему пришло следствие

Ровно четыре года назад, 30 октября 2017 года украинская врач-хирург, активистка и военнослужащая Амина Окуева погибла во время обстрела автомобиля, в котором, кроме нее, также находился ее муж Адам Осмаев. Это произошло на железнодорожном переезде вблизи поселка Глеваха под Васильковом на Киевщине.

Пуля снайпера попала ей в голову. МВД подозревало в убийстве как спецслужбы России, так и чеченских военных.

12 января 2020 года был задержан первый подозреваемый в убийстве Окуевой Игорь Редькин, позже заочно было объявлено подозрение предполагаемому организатору убийства гражданину Чечни по имени Салах Хумаидов, который на данный момент пребывает в розыске.

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По данным "Громадського", Хумаидов служил в чеченских правоохранительных органах, а на одном из фото с ним был замечен вице-премьер и друг президента Чечни Рамзана Кадырова Абузейд Висмурадов.

Как считает следствие, Игорь Редькин и другие члены его банды промышляли заказными убийствами. Одной из главных улик против Редькина прокуроры называют совпадение ДНК на затворной коробке автомата, найденной вблизи с местом преступления.

Всего обвиняемых по делу Окуевой – семеро: Игорь Редькин, Антон Пименов, Павел Липский, Андрей Кравченко, Сергей Веремийчук, Сергей Козырка, Андрей Стеблянко.

"Банду Редькина" обвиняют еще в двух убийствах: директора "Caparol Украина" Павла Зможного в сентябре 2016 года и главы отдела рекламы "Киевского метрополитена" Павла Миленького в 2019 году.

Известно, что Редькин – родом из Дагестана. По данным правоохранителей, гражданство Украины он получил незаконно. Здесь он якобы имел бизнес в сфере IT, но в действительности был членом банды, куратором которой следствие называет Сергея Константинова (находится в розыске).

Обвиняемые в суде не признают своей причастности ни к одному из названных убийств. В частности, Редькин утверждает, что его телефон в день гибели Окуевой был в другом месте, однако прокуроры не считают этот факт алиби.

Украинская врач, участница Евромайдана и войны на востоке Амина Окуева родилась в 1983 году в Одессе. Ее настоящим именем было Наталья Никифорова. Некоторое время она жила в Москве и Чечне, но после второй чеченской войны вернулась в Украину.

Служила в батальоне полиции "Киев-2", также была пресс-секретарем "Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева".

Ее муж Адам Осмаев возглавлял батальон имени Дудаева. В РФ он обвиняется в покушении на президента Владимира Путина.

За полгода до гибели Амины на нее и ее супруга было совершено первое покушение – тогда супруги были госпитализированы. По информации следствия, в пару стрелял киллер Артур Денисултанов-Курмакаев (в 2019 году в рамках обмена пленными его отдали в РФ).

В декабре 2020 года на месте гибели Окуевой был открыт мемориал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года Игорь Редькин вышел из-под стражи и был отправлен под домашний арест. Причем до этого суд изменил меру пресечения и другим членам банды Редькина, подозреваемым в нескольких резонансных преступлениях.

Напомним также, ранее муж Амины Окуевой сообщил о получении гражданства Украины.