Убегал в Румынию: пограничники спасли заблудившегося в Карпатах мужчину. Фото

В Карпатах пограничники обнаружили 25-летнего мужчину. Он пытался бежать в Румынию, но заблудился в горах.

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Обессиленного нарушителя, едва не умершего от переохлаждения, обнаружили в 700 м от границы, его доставили в больницу. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Мокрого и истощенного мужчину спасли пограничники в Карпатах. Он едва не погиб от переохлаждения, потому что заблудился в горах, когда пытался добраться до Румынии. 25-летнего нарушителя обнаружили утром в 700 метрах от границы правоохранители вместе с коллегами из ГСЧС. В очередной раз напоминаем: такие путешествия в пограничье могут быть опасными для вашей жизни и здоровья!" – отметили в ГПСУ.

Напомним, 18 июля стало известно, что на Закарпатье на блокпосте мужчина порезал ножом пограничника. Так он отреагировал на требование сотрудника ГПСУ остановиться.

Пострадавшим оказался пограничник Мукачевского отряда, который без единой царапины вернулся после двух боевых ротаций с Донетчины.