У жены и родственников скандального экс-замглавы СВР Семочко есть паспорта РФ – СБУ

У родственников скандального экс-заместителя замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко нашли российские паспорта. Его жена и еще несколько приближенных людей получили документы государства-агрессора уже после начала войны РФ против Украины.

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Информацию о наличии паспортов РФ у родственников Семочко подтвердили в Службе безопасности Украины. Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналисты напомнили, что Семочко в интервью пророссийскому пропагандистскому телеканалу цинично соврал, что у его жены якобы есть только украинский паспорт. Таким образом скандальный экс-замглавы СВР пытался оправдаться после журналистского расследования, в котором речь шла о российских паспортах родственников Семочко. Разведчик пожаловался, что журналисты якобы манипулировали фактами, выдавая их за доказательства.

Жена Семочко и еще ряд его родственников получили российские документы после начала войны и оккупации Крыма в 2014 году. Однако эти факты не помешали Семочко перебраться со службы в СБУ в кресло первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Несмотря на лживые оправдания Семочко, недавно руководство СБУ подтвердило правоту журналистов. Глава Службы безопасности Василий Малюк в ответе на информационный запрос доказал, что у жены, пасынка, падчерицы и зятя Семочко есть документы страны-агрессора.

Напомним, еще в 2018 году Сергея Семочко подозревали в причастности к приостановке закупки жизненно важных лекарств для диализа. Тогда журналисты провели расследование и выяснили, что во время его работы в контрразведке СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты".

Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка.

После расследования о российских паспортах у родственников скандального разведчика Сергей Семочко выиграл суд, который обязал журналистов опровергнуть информацию о его большом материальном состоянии и российском гражданстве его родственников.

Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попытался оправдаться за огромное состояние.

Ранее сообщалось, что пятый президент уволил Семочко 12 апреля 2019 года. 23 мая Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента. В итоге Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Семочко, который указом пятого президента был снят с должности замглавы Службы внешней разведки Украины, восстановлен на своем посту. Решением Окружного административного суда (ОАСК) он был восстановлен в должности с 3 сентября 2019 года.

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