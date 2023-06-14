У судьи Верховного суда Елениной нашли $50 тыс., которые передавались Князеву как взятка во время спецоперации – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски еще у трех судей Верховного Суда по делу о получении взятки экс-главой Верховного Суда Всеволодом Князевым. Так, якобы у судьи Большой палаты Верховного суда Жанны Елениной нашли 50 тыс. долларов, которые, вероятно, передавались ее коллеге как взятка во время спецоперации.

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В Едином государственном реестре судебных решений есть соответствующее постановление от 5 июня, но фамилии фигурантов там не указаны. При этом, по данным некоторых СМИ, детективы бюро 16 мая обыскали квартиру Елениной.

В рамках обыска было найдено $177,7 тысяч и €10 тысяч наличными. Как взятку, которая, вероятно, имеет отношение по делу против Князева за решение суда по Ferrexpo, идентифицировали 50 тысяч долларов. На эти деньги суд наложил арест.

Часть средств Елениной вернули, так как следствие не нашло доказательств, что они имеют отношение к делу против Князева.

Отметим, по материалам суда, Еленина является свидетелем по делу Князева. Но прокуратура также пока не нашла достаточные доказательства для ее подозрения во взяточничестве.

Кроме того, СМИ пишут, что обыски прошли у судьи Верховного суда Ирины Григорьевой и судьи в отставке Кассационного уголовного суда Сергея Стороженко. Деталей об этом пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 мая судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда решили оставить Князева под стражей. В то же время они уменьшили сумму залога с 107 до 75 миллионов гривен.

– Князеву и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении взятки. Их разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды. Правоохранители сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

– Суд отправил бывшего главу Верховного суда под стражу до 13 июля. Однако адвокатам высокопоставленного чиновника предложили альтернативу, а именно внесение залога в размере 80 млн грн.

– Князев нашел объяснение дополнительному полумиллиону долларов США, обнаруженному во время очередного обыска. По словам подсудимого, эти деньги принадлежат его друзьям, а купюры оказались у него на временном хранении.

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