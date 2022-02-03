У родственников экс-чиновницы столичной налоговой нашли элитную недвижимость, миллионы налички и бриллианты

У зятя бывшего заместителя председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Наталии Рубан Сергея Недилько нашли более 18 млн грн наличными. НАБУ и САП считают, что эти средства и другое имущество получены в результате совершения противоправных действий самой Рубан.

Об этом сообщил в Telegram-канале NABU Daily журналист Олег Новиков.

По версии следствия, экс-замглавы налоговой способствовала непроведению проверок у киевских застройщиков и уклонению от уплаты налогов.

В ходе расследования детективы установили, что Недилько в 2019-2020 годах приобрел у ООО "Декоплюс" машиноместа и одно веломесто в жилом комплексе "Французский бульвар 2" за 6,7 млн грн, которые он через несколько дней продавал уже по приближенной к рыночной цене – 31,6 млн. грн. В этом якобы поспособствовал отдел продаж ЖК "Французский бульвар 2" "Буд Кэпитал".

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Детективы НАБУ провели обыск в банковском сейфе, которым пользуется зять Рубан и нашли там:

свыше 535 тысяч долларов;

95 тысяч евро;

85 граммов предметов, похожих на золотые слитки;

два камня, похожих на бриллианты, и восемь монет, похожих на золотые.

По данным следствия, Недилько раньше не имел таких доходов. К тому же, в 2021 году он приобрел нежилое помещение стоимостью 5,5 млн грн, а его жена (дочь экс-чиновницы ГНС) – имущественные права в ЖК Signature Residence на сумму свыше 17 млн грн.

Однако следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался наложить арест на имущество зятя Рубан. По его мнению, изъятые деньги, золотые слитки, монеты и камни не содержат следов преступления и отсутствуют доказательства их противоправного происхождения.

В настоящее время САП оспаривает это решение в апелляционной палате ВАКС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ объявило в розыск народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых. Он подозревается в получении взятки в сумме 558 тысяч гривен.

28 января депутат был разоблачен "на горячем" во время получения "отката" за обеспечение частной компании победы в тендерах по закупке медоборудования для больниц Житомирской области.