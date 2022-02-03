НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых: его подозревают в получении взятки

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых. Он подозревается в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте НАБУ. Информация о розыске Кузьминых появилась 3 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

28 января депутата разоблачили "на горячем" при получении 558 тыс. грн "отката" за обеспечение частной компании победы в тендерах по закупке медоборудования для больниц Житомирской области.

Однако его не задерживали из-за депутатского иммунитета. С тех пор Кузьминых игнорирует повестки и не появляетсяв органы следствия.

Видео дня

2 февраля НАБУ опубликувало оперативное видео по делу разоблаченного нардепа. Были записаны его разговоры с представительницей вышеупомянутой компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Кузьминых является главой подкомитета по фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Кузьминых до прихода в политику был волонтером в Житомире и помогал военным. Его брат – Олег Кузьминых – известный герой войны, он один из участников боев в Донецком аэропорту.

Олег Кузьминых командовал подразделением "киборгов". В январе 2015 года он попал в плен к террористам, из которого был освобожден в мае того же года.

Главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже пообещал, что никто не будет прикрывать правонарушение патриотическими лозунгами.

"Если он совершил преступление, то должно нести ответственность по закону… Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии", – заявил Арахамия.