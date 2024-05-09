У одного осталось шесть детей: в ДТП на Житомирщине погибли двое волонтеров. Фото

В селе Николаевка Звягельского района Житомирской области 8 мая на трассе Киев-Чоп в ДТП погибли два человека, еще трое пострадали. Жертвами стали волонтеры Виталий Дубас и Борис Голод со Львовщины.

Главное управление Национальной полиции Житомирщины сообщило на официальном сайте, что в аварию попали три машины. Предварительно, автомобиль DAF двигался в направлении Киева и столкнулся с грузовиком Mersedes Benz Atego, который стоял на обочине. После этого с DAF столкнулся двигавшийся в попутном направлении микроавтобус Mersedes Vito. Все транспортные средства загорелись.

Трагедия произошла 04:30 среды. Травмы разной степени тяжести получили 52-летний водитель и 50-летний пассажир грузовика DAF, а также 38-летний пассажир Mersedes Vito. Еще два человека погибли.

Предварительная правовая квалификация происшествия – ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Червоноградская районная госадминистрация (Львовская область) сообщила на своем сайте, что авария отняла жизни двух местных волонтеров, которые ехали с гуманитарным грузом на передовую.

Борису Голоду было 22 года, он проживал в Белжской громаде, работал и волонтерил в Червонограде. Вместе с другими мастерами ремонтировал машины для воинов и ездил с гуманитарной помощью на передовую.

Виталий Дубас – отец шести малолетних детей. Он волонтерил с начала полномасштабной войны, постоянно участвовал в поездках на передовую, доставляя гуманитарные грузы и авто для наших защитников. Для этих поездок часто жертвовал личными делами и работой.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине фиксируется беспрецедентно много ДТП, вызванных управлением авто в нетрезвом состоянии. За четыре месяца 2024 года в Патрульной полиции уже насчитали почти 50 тысяч случаев "пьяного" вождения.

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