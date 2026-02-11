'У него было столько жизни впереди': в США убили 27-летнего украинца, который работал таксистом. Фото

В Кливленде (штат Огайо, Соединенные Штаты Америки) с огнестрельным ранением туловища за рулем автомобиля обнаружили 27-летнего украинца Василия Швеца. Мужчина работал таксистом в сервисе Lyft и впоследствии скончался в больнице.

По данным медиа, трагедия произошла во вторник, 10 февраля. Василия Швеца, уроженца села Долгий Войнилов, что на Ивано-Франковщине, нашли в его автомобиле. Мужчину госпитализировали в больницу, однако от полученных травм.

Василий Швец был помолвлен и планировал будущее. Родные и знакомые описывают его как искреннего и доброжелательного человека, который заботился о семье и поддерживал близких.

"Василий был преданным женихом, любимым членом семьи и другом для многих. Он был известен своей теплотой, щедростью и тем, как он помогал людям чувствовать заботу и уважение. У него было столько жизни впереди и столько мечтаний, которые еще нужно было осуществить", – написала о погибшем Марьяна Кныш.

В последний путь Василия проведут в родном селе Долгий Войнилов. У погибшего остались родители, старшая сестра и бабушки.

За два дня до этого, 9 февраля, в этом же городе убили еще одного водителя сервиса Lyft. 56-летнего Антуана Летама нашли в машине с ранением в голову.

Напомним, утром 10 февраля в берлинском парке в районе Альт-Хоэншенгаузен было обнаружено тело мертвой женщины – гражданки Украины. Правоохранители обнаружили на верхней части тела травмы, что может свидетельствовать о насильственной смерти.

Согласно заявлению берлинской полиции, тело 40-летней женщины было найдено в парке недалеко от Альтенхоферштрассе. Она умерла от травм верхней части тела. Более подробная информация пока не разглашается.

Полиция получила сообщение около 3:30 утра. Сотрудники правоохранительных органов арестовали на месте происшествия 46-летнего подозреваемого. Согласно предварительным выводам берлинской прокуратуры, убитая женщина и подозреваемый были знакомы. Мотив преступления остается непонятным.

Как сообщал OBOZ.UA президент США Дональд Трамп призвал к максимально суровому наказанию для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой, подчеркнув необходимость "быстрого суда" и смертной казни.

